شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، صفحة مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الاتحاد السكندري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.





موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندريويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل 5 يونيو باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندريوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.