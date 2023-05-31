شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكل لجنة فنية لاختبارات قطاع الناشئين من رموز النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تكوين لجنة فنية من رموز النادى لمتابعة اختيارات قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة الفنية لاختبارات قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة عقدت اجتماعها الأول مساء أمس الاثنين بمقر النادي بالشركة، لوضع التصور النهائي وآليات العمل الخاصة بالإختبارات هذا الموسم لضمان اختيار افضل العناصر بشفافية تامة لدعم فرق قطاع الناشئين باللاعبين الموهوبين.

وحضر الاجتماع صابر عيد المدير الرياضي ومحمد جنيدي مدير قطاع الناشئين، وأحمد حسن رئيس اللجنة الفنية للاختبارات ووائل شكر مقرر اللجنة الفنية ونائب المدير الرياضي وعضوية كلا من محمد الهلباوى وعلى سمير ومحمد عبد الرازق واكرامى عبد العزيز وسعد أبوالوفا وعمرورمضان ومحمود البلعوطي وسامى عبود مدربي حراس المرمى، وهشام الدسوقي ومحمدصلاح وعلاء عطيةوعمرو الحشاش اداريين، وطارق عبدالفتاح وخالد اشرف اخصائيين.

وقرر مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة أسامة خليل تشكيل لجنة فنية على اعلى مستوى من نجوم غزل المحلة للاشراف على الاختبارات لتقام وفق اعلى معايير يتم اتباعها وشفافية في اختيار الافضل من المواهب التي ستخوض الاختبارات، والتي تنطلق بالنادي يوم 3 يونيو المقبل، بينما تبدأ الاختبارات خارج مدينة المحلة يوم الأربعاء المقبل بالقنطرة البيضاء، على ان تقام الاختبارات في محافظة القاهرة يوم 2 يونيو المقبل على ستاد السلام .