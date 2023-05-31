شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستقر على موعد السفر للمغرب لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على السفر للمغرب يوم 11 يونيو المقبل، لمواجهة غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.
ويُعلن فيتوريا، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمئن على جاهزية وسلامة لاعبو الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.
ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3
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