‎منتخب مصر يستقر على موعد السفر للمغرب لمواجهة غينيا

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على السفر للمغرب يوم 11 يونيو المقبل، لمواجهة غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

‎ويُعلن فيتوريا، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمئن على جاهزية وسلامة لاعبو الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

‎ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3