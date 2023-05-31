شكرا لقرائتكم خبر عن 1350 جنيه قيمة مشاركة أندية المحترفين فى المؤتمر السنوى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو إتحاد كرة اليد أندية المحترفين برسوم الإشتراك فى المؤتمر السنوى للموسم المحلى 2023 / 2024 و التى تقدر بمبلغ 1350 جنيه و 950 لأندية الممتاز .

كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حال عدم حضور ممثل أى نادٍ بقيمة 5000 جنيه، وإيقاف مبارتين فى بداية الموسم 2023/2024.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما تتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.