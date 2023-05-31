شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه برنامج الإعداد لمباراة الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل، من حيث الحصص التدريبية والجرعات البدنية التي سيؤديها اللاعبين حتى موعد مباراة الذهاب يوم الأحد، من أجل تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل للظهور بمستوى قوي في موقعة استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء العودة.

ويرغب كولر في تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع عقد محاضرات فنية واطلاعهم على مقاطع فيديو لمباريات الوداد من أجل التعرب على طريقة لعب الفريق المغربي وأهم الأوراق في صفوفه، وأسلوبه في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين ووضعيته في الحالة الدفاعية أيضا، من أجل الحد من خطورة بطل المغرب وتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز بنتيجة مطمئنة في لقاء الذهاب بالقاهرة.