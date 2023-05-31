شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخشى كمين الداخلية اليوم لضمان البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الأهلى في السابعة مساء، فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولى، في إطار افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق البنك الأهلى الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لمثله في نفس الجولة.

وصرف مسئولو نادى البنك الأهلى مكافآت الفوز على أسوان للاعبى الفريق قبل مواجهة الداخلية، وذلك لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية، ويأمل القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الاهلى في تحقيق الفوز لضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والابتعاد خطوة كبيرة عن المنافسة على الهبوط.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.

في المقابل، طالب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، من اللاعبين مواصلة القتال على كل نقطة متبقية لضمان الهروب من الهبوط، وحذر من انتفاضة البنك الأهلى بعد الفوز على أسوان، واستغلال الروح العالية التي ظهرت أمام الزمالك من أجل اسقاط البنك وخطف النقاط الثلاثة .

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 13 مواجهة والهزيمة في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.