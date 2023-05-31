شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فيتوريا يدرس استبعاد المحترفين من ودية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر البرتغالي روي فيتوريا في منح اللاعبين المحترفين، راحة من ودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18 يونيو المقبل، على استاد القاهرة في ختام معسكر الفراعنة.

‎وينوى المدرب البرتغالي استبعاد المحترفين بعد مواجهة غينيا الرسمية في تصفيات إفريقيا، لمنحهم راحة بعد موسم طويل وشاق في الدوريات الأوروبية والعربية، خاصة اللاعبين الذين شاركو بصفة أساسية في كل مباريات فرقهم على غرار صلاح وحجازي.

‎وتضم القائمة المبدئية للمحترفين 7 لاعبين هم، محمد صلاح لاعبى ليفربول، وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، وعمر مرموش المنتقل حديثًا لفرانكفورت، وأحمد حمدي لاعب مونتيريال الكندي، وسام مرسي لاعب أبسويتش الإنجليزي.

‎ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة منتخب جنوب السودان فى مصر، قبل المباراة الودية التى تجمعه مع منتخب مصر، كما يصل المنتخب الضيف إلى القاهرة 15 يونيو المقبل، ويخوض المنتخب الجنوب سوداني معسكره بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام قبل لقاء الفراعنة.