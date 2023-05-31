شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه اليوم المصنفة رقم 24 عالميا فى الدور الثاني لبطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم، الأربعاء، ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، ثاني مبارياتها في بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وتواجه ميار شريف المصنفة رقم 55، في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس، نظيرتها الروسية اناستاسيا بوتابوفا المصنفة رقم 24 عالميا، حيث تقام مباراة ميار شريف ضد اناستاسيا بوتابوفا، في ثاني أدوار بطولة رولان جاروس في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

وتأهلت نجمه التنس المصرية إلى الدور الثاني من البطولة بعد الفوز على الأمريكية ماديسون برينجل بمجموعتين دون رد بواقع (6-3)، (6-1).

وتراجعت بطلة التنس المصرية 12 مركزًا في تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا لتحتل المركز الـ55 عالمياً.

وكانت ميار شريف تستعد للمشاركة في أهم بطولات التنس فى العالم، وهي رولان جاروس التى ستشارك فيها النجمة المصرية بعد ما ودعت منافسات بطولة الجائزة الكبرى فئة 250 نقطة والمقامة بالرباط في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو من الدور الثمن النهائي.

وخسرت ميار شريف فى دور الـ16 أمام الأرجنتينية جوليا ريرا، بمجموعتين للا شيء، بواقع: "5-7، 5-7"، في مباراة امتدت لساعتين ونصف.

وكانت ميار شريف قد صعدت لثمن النهائي عقب فوزها على الأوكرانية كاترينا باينديل، المصنفة رقم 81 عالميًا بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتفوقت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة (6-1)، قبل أن تواصل تألقها وتحسم المجموعة الثانية بنتيجة (6-3) وتفز بالمباراة.