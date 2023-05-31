شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستقبل الإسماعيلى اليوم من أجل تصحيح المسار فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الإسماعيلى على الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المقاولون العرب سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة الماضية، فيما حقق الإسماعيلى الفوز على حرس الحدود بهدف في نفس الجولة.

ويسعى شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط من أجل محاولة إنهاء المسابقة في مركز مؤهل لبطولات أفريقيا، وحذر من انتفاضة لاعبى الدراويش بعد الخروج من كأس مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

في المقابل، حذر حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب الذى يمتلك لاعبين أصحاب قدرات مميزة وخاصة الأفارقة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيرهم بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم، والتقدم أكثر في جدول الدورى لضمان إنهاء المسابقة في مركز يليق بمكانة الدراويش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.