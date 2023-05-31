شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز خماسي الزمالك لمباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تجهيز 5 لاعبين في القلعة البيضاء للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز،وهم عبد الله جمعة،عمر جابر، عمرو السيسي، محمد عبد الغني، ومحمود شبانة.

ويرغب أوسوريو في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب في منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.

فى سياق مختلف يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التي تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الماضية، والتي أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.

من ناحية أخرى، كشف الكولومبي خوان كارلو أوسوريو حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن توليه القيادة الفنية لفريق كلوب أمريكا المكسيكى، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة، بعدما زعمت تقارير صحفية مكسيكية أن أوسوريو، بدأ اختيارات الصفقات لفريق كلوب أمريكا تمهيدًا لقيادة الفريق فنيًا.