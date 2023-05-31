تهربا من خوض مباراة طلائع الجيش!.. الزمالك يكشف حقيقة إيقاف ثنائي الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

نفى عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت عن توقيع غرامات مالية على ثنائي الفريق محمد عبد الغني ومحمود شبانة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن توقيع غرامة على عبد الغني وشبانة 100 ألف جنيه لتهربهم من خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

ووفقا لموقع "مصراوي"، قال عبد الواحد السيد ": "ما قيل كلام عار من الصحة، وليس من الطبيعي أن يكون الزمالك مادة دسمة للشائعات".

وأضاف مدير الكرة بالزمالك: "أؤكد على التزام كل لاعبي الزمالك في هذه المرحلة من أجل تحسين نتائج الفريق وهو ما يحدث ، في ظل حرص الجهاز الفني ومجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور على توفير المناخ الجيد رغم الظروف الصعبة".