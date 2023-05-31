شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على جاهزية المصابين فى الأهلى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية كل اللاعبين المصابين قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، بعد التأكد من جاهزية كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي للمشاركة في المباراة النهائية، بعدما غابوا عن مباريات فريقهم الأخير لظروف الإصابات التي لحقت بهم.

واشتكى محمد الشناوي من الإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما اشتكى علي لطفي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد إنبي بمسابقة الدوري، بينما تعرض حمدي فتحي لإصابة بسيطة بشد في العضلة الخلفية في التدريبات الجماعية لفريقه التي سبقت مباراته ضد سيراميكا بالدوري.