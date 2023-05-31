شكرا لقرائتكم خبر عن ‎اتحاد الكرة يناقش تصور دورى المجموعتين للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال اجتماعه الشهري المقبل عقب انتهاء منتخب مصر الأول من معسكره المقرر ختامه يوم 19 يونيو، عدد من التصورات الخاصة بالموسم المقبل.

‎ويتصدر تصور اقامة الدوري بنظام المجموعتين الملفات المقرر مناقشتها، بعدما اقترح عدد من الأعضاء هذا النظام للهروب من فخ التوقفات الدولية الكثيرة في الموسم المقبل ومنها بطولة إفريقيا لمنتخب مصر، وقد يضاف لها مشاركة الأهلى في مونديال الأندية، ومشاركة منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد.

‎ويعنى تأهل الأهلى لمونديال الأندية ووصول المنتخب الأولمبي للأولمبياد ترجيح كفة نظام دوري المجموعتين، ليكون السيناريو الأقرب للموسم المقبل، في ظل أهمية المشاركة الأولمبية المنتظرة.

‎اضطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية لتغيير موعد نهاية الدوري من 15 يوليو إلى 25 يوليو المقبل، بسبب مؤجلات النادي الأهلي، والتي بات في حكم الاستحالة نهايته في منتصف يوليو.

‎وكشف مسئولو الرابطة أن الفريق الفائز باللقب هذا الموسم، سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية، وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.