شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ثورة غضب النحاس ضد نجوم الطلائع بعد الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقن عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه درساً ساخناً فى غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأبدى المدرب استياؤه الشديد من غياب التركيز فى الأوقات القاتلة من عمر اللقاءات فى ظل صعوبة موقف الفريق بجدول الدورى مشدداً على رفضه التام لإستمرار الأخطاء الدفاعية المتكررة من بعض اللاعبين.

وازداد موقف طلائع الجيش تعقيدا بعد خسارته أمام الزمالك (0-2)، وهى نفس النتيجة التى خسر بها مباراته السابقة أمام الأهلى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش فى 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق فى 16 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى ومباراتين فى البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.