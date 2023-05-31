شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب موافقة الأمن على زيادة جماهيره بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات المسئولة من أجل زيادة الأعداد المسموح بها من الجماهير لحضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ظل رغبته في الحصول على السعة الكاملة من الجماهير الحمراء نظر لأهمية هذه المباراة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة مبدئية بحضور 20 ألف مشجع لحضور ذهاب نهائي إفريقيا، بينما يجري محاولات مكثفة مع المسئولين لزيادة الأعداد المسموح بها لحضور المباراة إلى السعة الكاملة أو ما لا يقل عن 50 ألف مشجع كما حدث في مباراتي الهلال السوداني بدور المجموعات والرجاء المغربي بربع نهائي البطولة الإفريقية.

ويرغب مسئولو الأهلي في حضور أكبر عدد من الجماهير الحمراء، لمؤازرة فريقها في مباراة الذهاب التي يرغب في حسمها وتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم 11 يونيو المقبل، لاسيما أنها ستشهد حضور جماهيري مكثف من قبل مشجعي الوداد بالسعة الكاملة، باعتبارها مباراة التتويج باللقب القاري.