شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام ينضم لتجمع منتخب الطائرة عقب الانتهاء من علاج الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتفق عبد الله عبد السلام نجم فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع مسئولو اتحاد اللعبة على الانضمام للمنتخب عقب الانتهاء من علاج الركبة بعد قرار عودته من الاعتزال الدولى.

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة رجال، خلال الفترة القادمة، للمشاركة فى الدورة الألعاب العربية بالجزائر والبطولة الأفريقية للمنتخبات فى مصر.

وبدأ المنتخب الوطنى الأول للكرة الطائرة السبت الماضى معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تحت قيادة الخبير الإيطالى فلافيو جيونيلى، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادى الأهلى إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصرى، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصرى لكرة الطائرة ياسر قمر عقد جلسة مع الثنائى أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادى الأهلى ومنتخب مصر من أجل إقناعهم بالعودة للمنتخب الوطنى لكرة الطائرة.