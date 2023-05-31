شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الزمالك يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حاتم سكر ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وخرج حاتم سكر مصاباً من مباراة الزمالك وطلائع الجيش وأُقيمت بالأمس الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيما نداى وحسام عبد المجيد.

فى سياق متصل يعمل أوسوريو، على تجهيز 5 لاعبين فى القلعة البيضاء للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة الاتحاد السكندرى وهم عبد الله جمعة، عمر جابر، عمرو السيسى، محمد عبد الغنى، ومحمود شبانة.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر فى الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض فى الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب فى منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.

فى سياق مختلف يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التى تحتاج لصفقات جديدة، حتى يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التى يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، والتى أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.