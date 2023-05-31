روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، 31-5-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها الدوري المصري وختام الموسم للدوري السعودي ونهائي بطولة الدوري الأوروبي، وكذلك كأس العالم للشباب.

وتلعب مساء اليوم لقاءات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي، والتي حققها اتحاد جدة بعد منافسه قوية مع فريقي النصر والهلال.

ولتقي اتحاد جدة مع فريق الطائي، بينما يواجه النصر فريق الخليج، وكذلك يواجه الهلال فريق الرائد مساء اليوم.

وفي الدوري المصري، تلعب اليوم مباراتان، الأولى بين الداخلية أمام البنك الأهلي، والأخرى بين الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويخوض روما الإيطالي مباراة قوية أمام إشبيلية الإسباني، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الداخلية ضد البنك الأهلي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الإسماعيلي أمام المقاولون العرب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الدوري السعودي

النصر ضد الفتح، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC news HD.

أبها ضد الخليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC extra 2 HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC4 HD.

الفيحاء ضد الوحدة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC5 HD.

اتحاد جدة أمام الطائي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

ضمك ضد الشباب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC3 HD.

العدالة أمام الاتفاق، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC extra 1 HD.

التعاون ضد الباطن، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC2 HD.

كأس العالم للشباب

كولومبيا أمام سلوفاكيا وتنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

البرازيل ضد تونس وتنطلق المباراة في تمام الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD.

الأرجنتين أمام نيجيريا وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

إنجلترا ضد إيطاليا وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

نهائي الدوري الأوروبي

روما أمام اشبيلية وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

البطولة العربية

المحرق البحريني أمام الاتحاد المنستيري وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة الكأس الرياضية.