شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10لاعبين فى مصر .. صلاح متصدرا وزيزو يتفوق على 3 محترفين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية فى الوقت الحالى، العديد من المواهب التى نجحت فى اقتحام الملاعب الأوروبية الكبرى، مما أدى لارتفاع القيمة التسويقية لعدد كبير من اللاعبين المصريين على مدار السنوات الأخيرة.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى، أغلى 10 لاعبين مصريين من حيث القيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى المختص بتحديد أسعار اللاعبين حول العالم، والمفارقة الغريبة أن القائمة لم تضم المحترفين فقط، بل ضمت بعض اللاعبين الذين يلعبون فى الدورى المحلى، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والذى تفوق على عدد كبير من المحترفين من حيث القيمة التسويقية.

أغلى اللاعبين المصريين وفقا لموقع ترانسفير ماركت:-

محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي" = 70 مليون يورو

محمود تريزيجية "طرابزون التركى" = 10.5 مليون يورو

محمد الننى "آرسنال الإنجليزي" = 9 مليون يورو

عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت الألماني" = 6 مليون يورو

مصطفى محمد "نانت الفرنسي" = 6 مليون يورو

أحمد سيد زيزو "الزمالك" = 4.5 مليون يورو

أحمد حسن كوكا "آلانيا سبورت التركى" = 3 مليون يورو

رمضان صبحى "بيراميدز" = 3 مليون يورو

أحمد حجازى "اتحاد جدة السعودى" = 2.5 مليون يورو

محمد الشناوى "الأهلى" = 2.5 مليون يورو

إمام عاشور "ميتلاند الدنماركى" = 2.5 مليون يورو