شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى الأهلى لتجهيز اللاعبين لمواجهة الوداد المغربى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسى بالجهاز الفنى لفريق الأهلى، جلسات خاصة مع لاعبى الفريق الأحمر، من أجل تحفيزهم على الفوز على الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الاحد المقبل.

ويحث المعد النفسى لاعبى الأهلى على ضرورة خلق دوافع جديدة فى هذه المواجهة لتحقيق نتيجة قوية تسهل من مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل، ويطالب المعد النفسى نجوم الاهلى بضرورة تقديم أفضل ما لديهم وتذكر أن المنافس تمكن من الفوز باللقب القارى على حساب المارد الأحمر فى النسخة الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مباراة ذهاب نهائى بطولة أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى إلى الحكم الليبى معتز إبراهيم والتونسى هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.