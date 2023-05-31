شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة كامل العدد أمام طلائع الجيش في الدورى باستثناء حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، كل اللاعبين المصابين قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل سموحة مواجهة طلائع الجيش كامل العدد باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والتي وضع قدمع على إثرها في الحبس لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها حاجته لمواصلة وضع القدم في الجبس لعدم التعافى من الإصابة.

ويدرس أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، الاستعانة ببعض الناشئين فى المباريات المقبلة بعد تألقهم خلال مباراة سبورتنج الودية التى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف، حيث تألق أكثر من لاعب فى المباراة، ليلفت نظر أحمد سامى الذى يدرس الاستعانة بهم ومنحهم فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة، خاصة على سعد الذى نجح فى إحراز هدف سموحة الأول.

فاز فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، وافتتح إسلام جمارك أهداف المباراة لصالح سبورتنج، قبل أن يتعادل الناشئ على سعد لسموحة، وأضاف أليا سيلا الهدف الثانى لسموحة من ركلة جزاء، لتنتهى المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.