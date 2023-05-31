شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى لـ"الخليج 365": إصابتى خفيقة وسأحاول اللحاق بمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمار حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مواجهة بيراميدز الماضية بالدورى الممتاز مؤكداً أنها عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة لافتاً إلى أنه فضل الخروج من اللقاء حتى لا تتفاقم إصابته.

أوضح عمار خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يسابق الزمن من أجل اللحاق بمباراة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واشتكى عمار حمدى من العضلة الضامة في مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز بالأمس قبل أن يتخذ الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد قراراً باستبدال اللاعب في الدقيقة 69 لعدم قدرته على استكمال اللقاء والدفع بإبراهيم حسن بدلاً منه.

في سياق مختلف يستعيد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى خدمات هشام صلاح الظهير الأيمن لسيد البلد في مباراة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وغاب هشام صلاح عن صفوف الاتحاد السكندرى في المباراة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدفين مقابل هدف بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء،ليصبح اللاعب جاهزاً لمواجهة الزمالك بعد انتهاء إيقافه.

كما يستمر غياب محمود علاء مدافع زعيم الثغر عن صفوف فريقه أمام الزمالك بسبب إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهاً للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو،بينما يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة.