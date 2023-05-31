شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تطور مستوى مصطفى شلبى ونداى مع أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مصطفى شلبى وإبراهيما نداى مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة،الأمر الذى دفع مسئولي النادى فى إعادة حساباتهم مرة أخرى فيما يخص الثنائى.

ونجح أوسوريو المدير الفني للزمالك في تطوير مستوى الثنائى بشكل ملحوظ خصوصاً بعد الهجوم الذى تعرضا له خلال الفترة الماضية،بسبب تراجع الأداء ليصبحا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

فى سياق متصل يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التي تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الماضية، والتي أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.

من ناحية أخرى يعمل أوسوريو،على تجهيز 5 لاعبين في القلعة البيضاء للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز،وهم عبد الله جمعة،عمر جابر، عمرو السيسي، محمد عبد الغني، ومحمود شبانة.

ويرغب أوسوريو في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب في منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.