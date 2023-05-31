شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين للفوز على المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، مكافآت خاصة للجهاز الفني واللاعبين للفوز على المقاولون العرب اليوم، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى.

ويحتاج فريق الإسماعيلى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الابتعاد خطوة مهمة عن مناطق الهبوط، واستعادة الثقة بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس مصر أمام فريق النجوم بهدفين نظيفين.

حذر حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب الذى يمتلك لاعبين أصحاب قدرات مميزة وخاصة الأفارقة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيرهم بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم، والتقدم أكثر في جدول الدورى لضمان إنهاء المسابقة في مركز يليق بمكانة الدراويش.

ويفقد الإسماعيلى في مباراة المقاولون العرب كلا من عبد الرحمن مجدى للإصابة ومحمود الشبراوى لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.