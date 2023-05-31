شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يغلق صفحة الأزمات فى الاتحاد وانتظام صبرى رحيل بالتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الصربى زوران المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تعليماته لسمير محجوب المدير الإدارى بالاتصال بمدافع الفريق صبرى رحيل والتأكيد على حضوره إلى التدريب مساء، عقب الراحة السلبية التى منحها للفريق بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وكان رحيل قد انقطع عن التدريبات لمدة 3 أيام قبل مباراة بيراميدز وخرج من قائمة الفريق.

وقال زوران: أغلقنا صفحة الأزمات وسنبدأ صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، أمامنا مباريات مصيرية وعلينا التركيز داخل المستطيل الأخضر.

ويعود لصفوف الفريق هشام صلاح الظهير الأيمن وصبرى رحيل وأحمد عيد، وفى انتظار وصول مورو ساليفو وتحديد موقف عمار حمدى، بينما يستمر غياب محمود علاء للإيقاف ومحمود عبد العزيز لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراه بيراميدز.

وخسر الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو،بينما يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلى المتصدر برصيد 59 نقطة ويتبقى له 5 مواجهات مؤجلة.