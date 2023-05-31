شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يمازح شلبى ويمنح جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والطلائع لـ فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك زميله مصطفى شلبى،الذى حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق الأبيض والطلائع وأقيمت بالأمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر شيكابالا صورة عبر "أستورى إنستجرام" لـ أحمد فتوح حاملاً جائزة أفضل لاعب في المباراة معلقاً عليها:" أنا أسف يا شلبى" في إشارة إلى مزاحه مع زملائه في الفريق الأبيض.

وحصل مصطفى شلبى على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض،بهدفين نظيفين.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.