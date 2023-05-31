الأهلي يتحدث عن إمكانية التعاقد مع إمام عاشور.. وهذا هو موعد دفع غرامة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء سوف تستمر في دعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمود عبد المنعم كهربا، مُشددًا على أن النادي لا يتخلى عن أبنائه.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc": "درسنا الموقف القانوني، وسوف يتم دفع الغرامة قريبًا لأن لا مجال سوى دفعها، وهناك قائمين على هذا الأمر من القانونيين".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي أن "النادي لا يبيع من يشتريه، وكهربا اشترى النادي وهو لاعب مُنضبط ويؤدي بصورة جيدة، وله مستقبل كبير، والنادي لا ينسى أبنائه، ولن يترك اللاعب في هذه الأزمة".

وعن الانباء المتداولة حول تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي، قال شوقي: "هناك أحاديث كثيرة بعضها عاطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس معنى رحيل أي لاعب عن ناديه أن يفاوضه الأهلي، ليس لدي معلومة، والأمر يخص الجهاز الفني ولجنة التخطيط".

وواصل: "متفائل بـ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وأتمنى أن يتفوق على مانويل جوزيه الذي سبق وحقق إنجازات تاريخية مع النادي، لا توجد لدينا فكرة المقارنات بين المدربين، ولكن المدرب السويسري قريب من من نظيره البرتغالي كثيرًا، في تعدد البطولات والفوز على الخصوم، وأتمنى أن يعيد تجربته".

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "كولر مدرب منضبط وهادئ وقام بتغيير الكثير وطور لاعبين داخل الفريق، هو شخصية قوية ومساعديه من الشخصيات المحترمين، ولا أحب مقارنته مع موسيماني، وهو مدرب كبير أيضًا حقق بطولات إفريقية للأهلي منها بطولة تاريخية".

واختتم محمد شوقي حديثه مؤكدًا على جاهزية محمد الشناوي حارس المرمى، ولاعب الوسط حمدي فتحي، للمشاركة ذهابًا وإيابًا أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الأهلي سيستضيف فريق الوداد المغربي يوم 4 يوليو المُقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.