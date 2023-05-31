شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محمد سمير أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس جهود لاعبه محمد سمير مدافع الفريق فى مباراة سموحة القادمة بالدورى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الزمالك بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الاهلى والتى خسرها الطلائع بهدفين دون رد.

الاهلى نال ركلة جزاء فى الدقيقة 90، وتحصل محمد سمير قلب دفاع طلائع الجيش على بطاقة حمراء لينفذ عمرو السولية ركلة الجزاء بنجاح فى الدقيقة 91 وكان محمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر قد سجل الهدف الأول.

وازداد موقف طلائع الجيش تعقيدا بعد خسارته أمام الزمالك (0-2)، وهى نفس النتيجة التى خسر بها مباراته السابقة أمام الأهلى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش فى 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق فى 16 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى ومباراتين فى البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.