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جنى خطاب تطيح بلاعبة إسرائيل وتتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للتايكوندو

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القاهرة - سامية سيد - اقتنصت البطلة المصرية جنى خطاب فوزا قاتلا على أفيشاج سيمبريج لاعبة إسرائيل فى دور الـ32 ببطولة العالم للتايكوندو المقامة فى باكو عاصمة أذربيجان.

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وتغلبت جنى خطاب على لاعبة إسرائيل بنتيجة 2-1 فى الجولات فى وزن 49 ك، بعدما أنهت المباراة لصالحها فى الثوانى الأخيرة بنتيجة 5 /4، للتتأهل لدور الـ16 من البطولة التى تستضيف أذربيجان بطولة العالم للتايكوندو للرجال والسيدات حتى يوم 4 يونيو المقبل.

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جدير بالذكر أن مصر تشارك فى بطولة العالم بـ 12 لاعبا ولاعبة هم:

الرجال: يوسف عصام تحت وزن 54كجم، مصطفى فرج وزن أقل من 58 كجم، إياد بركات وزن 68 كجم، رامى عيسى وزن 74 كجم، سيف عيسى وزن 80 كجم، أحمد الراوى وزن 87 كجم.

بينما اللاعبات هن: حبيبة محمد وزن 46 كجم، جنى خطاب وزن 49 كجم، شهد سامى وزن 53 كجم، نادين عمرو وزن 57 كجم، آية شحاته وزن 67 كجم، ميسون إيهاب وزن 73 كجم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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