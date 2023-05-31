شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأهلى والوداد.. أرقام لا تفوتك عن نهائيات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادى الأهلي يوم الأحد المقبل، لمتابعة لقاء المارد الأحمر والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للنهائى الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا، حيث حسم لقاء الذهاب في تونس بنتيجة (3-0)، ثم فاز في القاهرة بنتيجة (1-0).

كما تأهل الوداد المغربى بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير بنتيجة (2-2)، مستفيدا من انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد باستاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بينما سيقام لقاء العودة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 11 من الشهر نفسه.



ويرصد الخليج 365 أرقام وإحصائيات مميزة عن نهائيات دوري أبطال إفريقيا السابقة.. ويرصد الخليج 365 أرقام وإحصائيات مميزة عن نهائيات دوري أبطال إفريقيا السابقة..

الأهلي الأكثر مشاركة في نهائي دوري الأبطال بـ 16 مباراة يليه الزمالك والترجي بـ 8 مباريات ثم أشانتي كوتوكو الغاني ومازيمبي الكونغولي بـ 7 نهائيات

الأندية المصرية الأكثر وصلًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، برصيد 27 مرة وتأتى الأندية التونسية في المركز الثاني برصيد 13 مرة ثم أندية الكونغو الديمقراطية برصيد 12 مرة وأندية غانا برصيد 11 مرة وأندية المغرب برصيد 10 مرات

مازيمبي صاحب أكبر نتيجة في نهائي دوري الأبطال حيث فاز بخماسية مرتين الأولى أمام فيلانتي التوجولي في ذهاب نسخة عام 1968 والثانية، على حساب الترجي التونسي، في ذهاب نهائي نسخة عام 2010

خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب في مباراة بالدور النهائي حيث أحرز ثلاثة أهداف أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001

غابت الأندية العربية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل الجديد منذ عام 1997 مرتين فقط الأولى في نهائي 1998 الذى جمع آسيك ميموزا الإيفواري مع ديناموز هراري الزيمبابوي والثانية في نهائي 2009 الذى جمع مازيمبي الكونغولي وهارتلاند النيجيري

حسمت ركلات الترجيح نهائي دورى أبطال أفريقيا 10 مرات سابقة الأولى كانت عام 1976 والتي حسمها مولودية الجزائر علي حساب كوناكرى الغيني والأخيرة في موسم 2004 التي حسمها إنييمبا النيجيري علي حساب النجم الساحلي التونسي كما حسمت ركلات الجزاء نهائي أفريقيا أعوام 1979، 1986، 1989، 1990، 1993، 1996، 1997، 1999.