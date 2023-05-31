انهيار إسلام الشاطر في جنازة والده بالإسكندرية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - انهار إسلام الشاطر، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من البكاء لحظة وصول جثمان والده، إلى مسجد المواساة بمنطقة باب شرقي محافظة الإسكندرية، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل دفنه في مقابر العائلة بالعامود.

كان إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أعلن عن وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتتم الدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة والدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

الفيديو نقلا عن صحيفة الوطن