شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراورى يبتعد عن حسابات إنبى ويقترب من العودة لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد البوركينابى إيريك تراورى لاعب إنبى عن حسابات تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولى،خصوصاً بعد الأزمة التي اختلقها خلال الشهر الماضى وتغيبه عن المران الجماعى بدون إذن قبل أن يعود ويتدرب بشكل منفرد.

قرر مسئولو نادى إنبى إنهاء إعارة البوركينابى إيريك تراروى، وعودته إلى فريقه بيراميدز بعد تراجع مستواه وعدم تقديمه الأداء الذى يلبى طموح الإدارة،حيث أبلغ تامر مصطفى مسئولي النادى البترولى بعدم حاجته للاعب في الموسم الجديد.

في سياق مختلف يدرس تامر مصطفى،إعادة رضا السيد لحراسة مرمى الفريق البترولى في مباراة غزل المحلة المقرر لها غداً الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتبع تامر مصطفى سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى حيث يشارك عبد العزيز البلعوطى في مباريات الكأس، كما حدث في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التي ودعها الفريق البترولى،وبطولة كأس مصر التي صعد فيها الفريق إلى دور الثمانية على حساب فيوتشر،بينما يشارك رضا السيد في مباريات الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى تأهل فريق إنبى إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت.