شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يطمئن على جراحة الصليبى للونش فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، علي التواصل مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، للاطمئنان على حالة محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال تواجدهم في المانيا.

ويتواصل عبد الواحد السيد بشكل دائم مع طبيب الزمالك للاطمئنان علي الحالة الصحية للونش، والتأكد من تذليل كافة العقبات أمامهم لحين الإنتهاء من العملية الجراحية ويعود الي القاهرة.

ويخضع اليوم الأربعاء، محمود الونش، لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء امس، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.