هل يلحق الشناوى بمواجهة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا ؟

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القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو داخل جدران النادى الأهلى سوى عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من المشاركة مع المارد الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائى البطولة القارية، ونستعرض فى السطور التالية فرص لحاق الشناوى بالنهائى المرتقب..

س: ماهى طبيعة إصابة محمد الشناوى؟

ج: الاشعة أثبتت إصابة الشناوى بتمزق فى عضلة السمانة وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى برادس والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

س: هل يلحق الشناوى بمباراة الأهلى والوداد المغربى؟

ج: أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للأهلى وضع برنامج علاجى مكثف لتجهيز الشناوى للمباراة المرتقبة وعاد الحارس للإنتظام فى التدريبات الجماعية وتبدو فرص لحاقه بمواجهة الوداد المغربى كبيرة بعد تحسن حالته.

س: من يتولى حماية عرين الاهلى فى غياب الشناوى؟

ج: ظهر على لطفى فى عرين الاهلى منذ تعرض الشناوى للإصابة حيث شارك الحارس فى مباراة الإياب أمام الترجى وقاد المارد الأحمر للفوز بهدف دون رد كما ظهر فى مباراة انبى التى فاز بها الاهلى بهدفين دون رد ولكنه تعرض للإصابة وتم استبداله بالحارس الصاعد مصطفى شوبير الذى شارك فى مباريات الدورى وظهر بشكل متميز.

س: هل استعاد محمد الشناوى تألقه قبل الإصابة؟

ج: تألق محمد الشناوى فى مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء فى مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.

س: ماهو موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى؟

ج: يخوض فريق الأهلى ذهاب الدور النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساء الاحد المقبل على استاد القاهرة ثم يخوض مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب فى 11 يونيو المقبل فى العاشرة مساءً.

س: كيف تأهل الاهلى والوداد المغربى للنهائى الافريقى؟

ج: تأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.