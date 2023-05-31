شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستفسر عن موعد وصول مورو ساليفو قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الصربى زوران مانولوفيش المدير الفني للاتحاد السكندرى عن موعد وصول الغانى مورو ساليفو بعد حصوله على إذن بالسفر إلى بلاده لوفاة والدته،خصوصاً أن اللاعب لم يعد لمران سيد البلد منذ ذلك الوقت.

وغاب مورو ساليفو عن صفوف الاتحاد السكندرى في مباراة المصرى بالجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز واستمر غيابه أمام بيراميدز في اللقاء الماضى الذى أقيم ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين.

وينتظر زوران عودة مورو ساليفو إلى تدريبات الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدورى خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف سيد البلد.

في سياق متصل يستعيد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى خدمات هشام صلاح الظهير الأيمن لسيد البلد في مباراة الزمالك بعد غيابه في المباراة الماضية أمام بيراميدز وانتهت بخسارة سيد البلد بهدفين مقابل هدف بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء،ليصبح اللاعب جاهزاً لمواجهة الأبيض بعد انتهاء إيقافه.

كما يستمر غياب محمود علاء مدافع زعيم الثغر عن صفوف فريقه أمام الزمالك بسبب إيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهاً للسلوك غير رياضي الذى صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.