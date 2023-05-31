شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: هزيمة الطلائع أمام الأهلى والزمالك تصعب مهمة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أن مواجهة طلائع الجيش ستكون صعبة جدا ومعقدة، المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

وقال أحمد سامى في تصريحات خاصة: "إن هزيمة طلائع الجيش أمام الأهلى والزمالك ستصعب مباراتنا معه، خاصة أن طلائع الجيش سيقاتل من أجل الفوز وإحياء آماله في البقاء بعد الهزيمة في آخر مباراتين".

وأضاف أحمد سامى: "طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز خلال المباراة من أجل تحقيق الانتصار الذى سيضمن لنا البعد عن مناطق الهبوط، ومحاولة إنهاء الدورى في مركز متقدم".

واستعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، كل اللاعبين المصابين قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويدخل سموحة مواجهة طلائع الجيش كامل العدد باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والتي وضع قدمع على إثرها في الحبس لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها حاجته لمواصلة وضع القدم في الجبس لعدم التعافى من الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.