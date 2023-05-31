شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: 90% من المحللين لا يعلمون قوانين التحكيم.. ولن أعود للجنة اللحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن منظومة التحكيم في مصر مظلومة ولا أحد يقف بجانبها، ولن أعود لرئاسة اللجنة مرة أخرى.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور: "منظومة التحكيم في مصر مظلومة ولا أحد يقف بجانبها، وتعيين الإنجليزى كلاتنبرج رئيسا للجنة الحكام هو الأسوأ، ولن أعود لرئاسة اللجنة مرة أخرى".

وأضاف رئيس الحكام السابق: "90 % من المحللين لا يعلمون قوانين التحكيم وفيفا ناقش هدف فيوتشر في إنبي بعد اللغط الكبير اللى حصل على الهدف".

وتابع: "محمود ناجي ينتظره مستقبل كبير في التحكيم المصري والأفريقي الفترة القادمة، وأنا صاحب تجربة اختيار الحكم المصري لمباريات الأهلي والزمالك".

وعن حكم نهائي دورى ابطال أفريقيا، قال عبدالفتاح: "اختيار باملاك تسيمبا حكم نهائي الأهلي والوداد نوع من التكريم له لعدم تواجده في كأس العالم الماضي".