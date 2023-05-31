شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 31 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 31 / 5 / 2023 ن العديد من الاخبار منها فوز مروان عطية بجائزة لاعب الجولة من رابطة الأندية ،

مروان عطية يحصد جائزة لاعب الجولة 27 فى بطولة الدورى

حصد مروان عطية لاعب النادى الأهلى، جائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى أمام الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة ياسر إبراهيم مدافع الفريق للتشكيل الاساسى للمارد الأحمر فى مباراة الوداد المغربى بنهائى دورى ابطال افريقيا.

الأهلى يترقب موافقة الأمن على زيادة جماهيره بنهائى أفريقيا

يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الجهات المسئولة من أجل زيادة الأعداد المسموح بها من الجماهير لحضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ظل رغبته في الحصول على السعة الكاملة من الجماهير الحمراء نظر لأهمية هذه المباراة.

جنى خطاب تطيح بلاعبة إسرائيل وتتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للتايكوندو

اقتنصت البطلة المصرية جنى خطاب فوزا قاتلا على أفيشاج سيمبريج لاعبة إسرائيل فى دور الـ32 ببطولة العالم للتايكوندو المقامة فى باكو عاصمة أذربيجان.

اجتماع فى الطلائع مع عماد النحاس بسبب سوء النتائج

يعقد مسئولو نادي طلائع الجيش في الوقت الحالي اجتماعا مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون لمعرفة أسباب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

هل يلحق الشناوى بمواجهة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا ؟

لاصوت يعلو داخل جدران النادى الأهلى سوى عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من المشاركة مع المارد الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائى البطولة القارية، ونستعرض فى السطور التالية فرص لحاق الشناوى بالنهائى المرتقب..\

عصام عبدالفتاح: 90% من المحللين لا يعلمون قوانين التحكيم.. ولن أعود للجنة اللحكام

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن منظومة التحكيم في مصر مظلومة ولا أحد يقف بجانبها، ولن أعود لرئاسة اللجنة مرة أخرى.