شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تخسر من المصنفة 25 عالميا في بطولة رولان جاروس للتتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت منذ قليل، ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في ثاني مبارياتها في بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى، لتودع البطوب

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وخسرت ميار شريف المصنفة رقم 55، في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس ، من نظيرتها الروسية اناستاسيا بوتابوفا المصنفة رقم 24 عالميا، بواقع ٢_١.

وتأهلت نجمه التنس المصرية إلى الدور الثاني من البطولة بعد الفوز على الأمريكية ماديسون برينجل بمجموعتين دون رد بواقع (6-3)، (6-1).

وتراجعت بطلة التنس المصرية 12 مركزًا في تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا لتحتل المركز الـ55 عالمياً.

وكانت ميار شريف تستعد للمشاركة في أهم بطولات التنس فى العالم، وهي رولان جاروس التى ستشارك فيها النجمة المصرية بعد ما ودعت منافسات بطولة الجائزة الكبرى فئة 250 نقطة والمقامة بالرباط في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو من الدور الثمن النهائي.