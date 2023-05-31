شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على منتخب التايكوندو المشارك ببطولة العالم .. ويهنئ سيف عيسى بتأهله لدور نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة.

قال صبحي للاعبي المنتخب للتايكوندو في رسالته لهم : " الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بصعوده إلى نصف نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل بوركينا فاسو 2-1، وضمان ميدالية تاريخية لمصر.

وأثني وزير الشباب والرياضة، علي تأهل أحمد الراوي لربع نهائي البطولة بعد فوزه علي بطل كندا 2-1 في وزن 87كجم، وكذلك تأهل جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عاماً علي لاعبة البرازيل 2-1 في منافسات وزن -49 في ذات البطولة.