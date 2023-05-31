شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يمنح بيرسى تاو وكهربا تعليمات خاصة قبل النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على منح الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا تعليمات خاصة تمثلت فى التركيز على شباك الخصم واستغلال انصاف الفرص لتسجيل الأهداف قبل المواجهة المرتقبة أمام الوداد المغربى بذهاب نهائى دورى ابطال افريقيا وذلك بعد الفرص السهلة التى أهدرها الثنائى فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري.

وعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة سيراميكا التى فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد وشهدت إهدار فرص سهلة بالجملة أمام المرمى

وحذر كولر لاعبيه من خطورة استمرار هذه الظاهرة قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل وهو اللقاء الذى يطمح فيه الأهلى لتحقيق فوزا كبيرا لتسهيل مهمة مباراة الإياب فى المغرب لضمان التتويج باللقب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مباراة ذهاب نهائى بطولة أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى إلى الحكم الليبى معتز إبراهيم والتونسى هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.