فرص لحاق الشناوي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للأهلي، أن فرص لحاق، الحارس محمد الشناوي، بمباراة الوداد المغربي، تبدو كبيرة بعد تحسن حالته.

ووضع أبو عبلة برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز الشناوى للمباراة المرتقبة وعاد الحارس للانتظام في التدريبات الجماعية.

وكانت الاشعة قد أثبتت إصابة الشناوى بتمزق فى عضلة السمانة وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الترجى التونسى برادس والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، في نصف النهائي.

ويخوض الأهلى ذهاب الدور النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساء الاحد المقبل على استاد القاهرة، ثم يخوض مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب فى 11 يونيو المقبل فى العاشرة مساءً.

تأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.