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أسامة فيصل وأحمد ياسر يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة الداخلية بعد قليل ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الممتاز و التى سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _  أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم  _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.

 

 

 

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