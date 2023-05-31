شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وأحمد ياسر يقودان هجوم البنك الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن التشكيل الاساسى للفريق لمواجهة الداخلية بعد قليل ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز و التى سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ أحمد ياسين _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.