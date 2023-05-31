شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هجومى للداخلية أمام البنك الأهلى فى مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة البنك الاهلى بعد قليل ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. عماد السيد .

خط الدافع .. محمد نجيب ، محمد سيد عبدالنبى ، كمال أبوالفتوح ، سمير فكرى .

خط الوسط .. كليتشى شيميزين ، عبدالرحمن حسن ، عبدالعزيز سيد ، أحمد عادل .

الهجوم .. محمود طلعت ، على الزهدى .

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 13 مواجهة والهزيمة في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت 36 هدفا.