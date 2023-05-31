شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة قيد محترفى اليد 2 يوليو .. و18 السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم و حتى 5 من نفس الشهر .

كما تم تحديد يوم 18 يوليو لقيد السيدات و يستمر حتى يوم 24 ، بينما تحدد الفترة من 9 و حتى 16 لأندية الممتاز و المرتبط .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما يتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لإتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.