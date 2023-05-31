شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عماد النحاس عن تدريب طلائع الجيش بعد ثنائية الزمالك.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش إنهاء علاقته مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة بالتراضي بسبب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعا مع عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون لمعرفة أسباب تراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

وازداد موقف طلائع الجيش تعقيدا بعد خسارته أمام الزمالك (0-2)، وهى نفس النتيجة التى خسر بها مباراته السابقة أمام الأهلى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصري.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش فى 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق فى 16 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى ومباراتين فى البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.