شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن تمديد عقد البوركيني الدولي بلاتي توريه 3 مواسم قادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز، تمديد تعاقد لاعب الوسط البوركيني الدولي، بلاتي توريه، ليبقى مع الفريق لمدة 3 مواسم جديدة، في إطار توجهات النادي، للحفاظ على عناصر القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه بلاتي توريه مع نادي بيراميدز، يستمر لاعب الوسط الدولي حتى عام 2026.

ومنذ انضمامه إلى صفوف بيراميدز العام الماضي، في صفقة انتقال حر قدم بلاتي توريه الإضافة الهائلة لخط وسط الفريق ويعتبر من أهم وأفضل لاعبي الوسط في كرة القدم المصرية.



بلاتى توريه 2



بلاتى توريه

ويعد بلاتي توريه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو خلال السنوات الماضية، وسبق وقدم بطولة تاريخية مع منتخب بوركينا في نهائيات كأس الأمم الأخيرة بالكاميرون، وتم اختياره كأحد عناصر التشكيل المثالي في البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.