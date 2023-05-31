شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو يخطر إدارة الاتحاد السكندرى بالوصول غدا الخميس للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الغانى مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندرى أتصالا هاتفيا بالمدير الادارى لفريق الاتحاد السكندرى سمير محجوب يؤكد خلال موعد وصوله غدا الى مطار القاهره والانتظام فى التدريبات الجماعية .

وكان اللاعب الغانى قد طلب من إدارة النادى السكندرى تجديد اقامته حتى يتمكن من العودة للقاهرة، حيث طلبت اداره الهجرة والجوازات من اللاعب بتجديد الإقامة .

وكان الغانى مورو ساليفو قد حصل على اذن من الجهاز الفنى لزعيم الثغر بقياده الصربى زوران على الحضور عقب انتهاء واجب العزاء فى وفاه والدته ولكنه فوجى بانتهاء اقامته ولم يحسم مشاركة اللاعب فى مواجهة الزمالك المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد القاهرة .

وغاب مورو ساليفو عن مباراة الإسكندرية الاتحاد والمصري في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز، واستمر غيابه أمام بيراميدز في المباراة الأخيرة .