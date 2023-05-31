شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يفوز على المجد ويتصدر مجموعة بحرى والإسكندرية.. وطنطا يُسقط أبو قير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق بلدية المحلة فوزا صعبا على فريق المجد السكندرى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 52 نقطة ويخطف صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، مستغلا سقوط أبو قير للأسمدة أمام طنطا بثلاثية نظيفة، ليرفع طنطا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثانى، فيما بقى فريق أبو قير للأسمدة عند النقطة 50 في المركز الثالث.

وحقق فريق دكرنس الفوز على الحمام بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيد دكرنس إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما بقى فريق الحمام عند النقطة 32، وسقط جمهورية شبين بهدف نظيف أمام بروكسى ليبقى عند النقطة 48 في المركز الخامس.

جاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..

سبورتنج 0 / 0 الأوليمبى

كفر الشيخ 0/ 0 بايونيرز

طنطا 3/ 0 أبو قير للأسمدة

دكرنس 2/ 0 الحمام

الهلال 0/ 1 المنصورة

اتحاد نبروه 4/ 0 المصرى بالسلوم

بروكسى 1/ 0 جمهورية شبين

مجموعة الصعيد

الفيوم 0/ 0 بترول أسيوط