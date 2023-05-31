شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف منتخب الصالات قبل انطلاق بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساد ارتياح كبير في صفوف منتخب مصر للصالات، بعد اكتمال وصول العناصر المحترفة من الدوريات العربية والانضمام للمعسكر المقام حاليا .

وشهد المعسكر المغلق للمنتخب الذى بدأ أمس الثلاثاء وصول أخر 4 لاعبين محترفين، لتكتمل الصفوف قبل السفر للسعودية بعد أيام قليلة.

وكان عصام علاء لاعب المنتخب والمحترف في الدوري الإماراتي آخر الوافدين على المعسكر أمس الثلاثاء.

أنهى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الصالات المشاركة بكأس العرب الشهر المقبل، كافة إجراءات وترتيبات سفر وإقامة المنتخب في السعودية.

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الصالات، أثناء مشاركتها في بطولة كأس العرب بالسعودية إلى عضو المجلس اللواء حلمي مشهور.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

أنهى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الصالات المشاركة بكأس العرب الشهر المقبل، كافة إجراءات وترتيبات سفر وإقامة المنتخب في السعودية.

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الصالات، أثناء مشاركتها في بطولة كأس العرب بالسعودية إلى عضو المجلس اللواء حلمي مشهور.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.